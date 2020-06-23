Новак Джокович заразился коронавирусом

ТАСС, 23 июня. Тест на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление спортсмена.
На прошлой неделе лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович принимал участие в выставочном турнире в Хорватии, у двух участников которого также выявили коронавирус: у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. Положительными оказались результаты тестов фитнес-тренера Джоковича и тренера Димитрова. В турнире участвовал россиянин Андрей Рублев, с которым Джокович должен был сыграть в финале. Джокович, Чорич и Димитров играли в одной группе (только Чорич успел провести матчи против обоих соперников), Рублев играл в другой группе.
"Мы организовали этот турнир, когда вирус стал слабее, и верили, что условия позволяют провести соревнования. К сожалению, вирус до сих пор присутствует, мы должны привыкнуть к новым реалиям и научиться с ними жить. Я безумно сожалею о каждом случае заражения. Надеюсь, ни у кого это не скажется на состоянии здоровья, все будут в порядке", - написал спортсмен.
Помимо Джоковича, который после досрочного завершения турнира отправился домой для сдачи теста, коронавирусом заразилась его жена Елена, тесты детей спортсмена показали отрицательный результат. Все они пробудут на самоизоляции в течение 14 дней, а через пять дней повторно сдадут тест.
Незадолго до начала теннисного турнира Джокович присутствовал в качестве зрителя на выставочном баскетбольном матче в Белграде, по итогам которого стало известно о заражении игрока "Партизана" Николы Янковича.
На счету 33-летнего Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).