Новак Джокович заразился коронавирусом

На прошлой неделе лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович принимал участие в выставочном турнире в Хорватии, у двух участников которого также выявили коронавирус: у болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. Положительными оказались результаты тестов фитнес-тренера Джоковича и тренера Димитрова. В турнире участвовал россиянин Андрей Рублев, с которым Джокович должен был сыграть в финале. Джокович, Чорич и Димитров играли в одной группе (только Чорич успел провести матчи против обоих соперников), Рублев играл в другой группе.

"Мы организовали этот турнир, когда вирус стал слабее, и верили, что условия позволяют провести соревнования. К сожалению, вирус до сих пор присутствует, мы должны привыкнуть к новым реалиям и научиться с ними жить. Я безумно сожалею о каждом случае заражения. Надеюсь, ни у кого это не скажется на состоянии здоровья, все будут в порядке", - написал спортсмен.

Помимо Джоковича, который после досрочного завершения турнира отправился домой для сдачи теста, коронавирусом заразилась его жена Елена, тесты детей спортсмена показали отрицательный результат. Все они пробудут на самоизоляции в течение 14 дней, а через пять дней повторно сдадут тест.