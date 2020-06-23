ФК "Спартак" призвал воздержаться от уголовного преследования фанатов

Перед гостевым матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" (3:2) болельщики красно-белых перекрыли дорогу автобусу клуба напротив стадиона "Открытие-Арена" перед отъездом команды в Тулу. Фанаты скандировали в поддержку своей команды, а также использовали пиротехнические средства. Во вторник стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

ТАСС, 23 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Совет директоров футбольного клуба "Спартак" выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков, провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды, яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом", - говорится в заявлении клуба.

"Спартак" также призвал болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание аналогичных ситуаций. "Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов, в том числе в других городах страны. Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации", - сообщает пресс-служба "Спартака".

В турнирной таблице возобновленного после вызванной коронавирусом паузы первенства Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестую строчку, набрав после 23 туров 31 очко. В следующем туре клуб 27 июня примет "Уфу".