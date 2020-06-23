Воспитанник "Локомотива-Кубани" Ведищев стал игроком баскетбольного клуба NCAA "Юта"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Атакующий защитник второй команды краснодарского "Локомотива-Кубани" Захар Ведищев заключил соглашение с баскетбольным клубом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) "Юта". Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива-Кубани".
"Захар получил хороший опыт и закалку в матчах Единой лиги ВТБ на взрослом уровне в прошлом сезоне, это должно помочь ему борьбе со сверстниками за место в составе университетской команды. Будем следить за его успехами, желаем стать лидером команды и непреклонно идти к своей мечте - попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию", - приводит комментарий главного тренера команды Евгения Пашутина пресс-служба "Локомотива-Кубани".
В минувшем сезоне он выступал за вторую команду краснодарцев, а также провел 11 матчей за основную команду в Единой лиге ВТБ. В Северную Америку он планирует отправиться в конце августа.
"Я благодарен всем, кто помогал мне развиваться и становиться лучше: одноклубникам, офису, руководству клуба, болельщикам и тренерскому штабу. Особенно Евгению Юрьевичу Пашутину. С ним у меня сложилось все: и успешное выступление на чемпионате мира среди молодежи летом, и личные отношения, и именно под его руководством я пришел во взрослую команду", - сказал Ведищев.
"Юта" становилась победителем NCAA в 1944 году.