Воспитанник "Локомотива-Кубани" Ведищев стал игроком баскетбольного клуба NCAA "Юта"

"Захар получил хороший опыт и закалку в матчах Единой лиги ВТБ на взрослом уровне в прошлом сезоне, это должно помочь ему борьбе со сверстниками за место в составе университетской команды. Будем следить за его успехами, желаем стать лидером команды и непреклонно идти к своей мечте - попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию", - приводит комментарий главного тренера команды Евгения Пашутина пресс-служба "Локомотива-Кубани".

В минувшем сезоне он выступал за вторую команду краснодарцев, а также провел 11 матчей за основную команду в Единой лиге ВТБ. В Северную Америку он планирует отправиться в конце августа.