БК "Химки" близок к подписанию нового контракта с Алексеем Шведом

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" близок к подписанию нового контракта с защитником Алексеем Шведом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.
Контракт лидера подмосковного клуба Алексея Шведа истечет летом 2020 года. Ранее испанский портал Encestando сообщил, что Швед продлил соглашение с "Химками" на два года. При этом агент баскетболиста сообщал, что игрок в настоящее время ведет переговоры с несколькими клубами.
"Переговоры практически близки к завершению. Мы находимся очень рядом с подписанием - остаются небольшие детали", - сказал Астахов.
До "Химок" Швед выступал за московские ЦСКА и "Динамо", а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА, в НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира - 2011. Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.
"Химки" в следующем сезоне будут представлять Россию в Евролиге вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом".