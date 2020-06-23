БК "Химки" близок к подписанию нового контракта с Алексеем Шведом

Контракт лидера подмосковного клуба Алексея Шведа истечет летом 2020 года. Ранее испанский портал Encestando сообщил, что Швед продлил соглашение с "Химками" на два года. При этом агент баскетболиста сообщал, что игрок в настоящее время ведет переговоры с несколькими клубами.

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" близок к подписанию нового контракта с защитником Алексеем Шведом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

"Переговоры практически близки к завершению. Мы находимся очень рядом с подписанием - остаются небольшие детали", - сказал Астахов.

До "Химок" Швед выступал за московские ЦСКА и "Динамо", а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он является двукратным победителем Единой лиги ВТБ, победителем Евролиги в составе ЦСКА, в НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру. В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира - 2011. Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - самым ценным игроком Единой лиги ВТБ, принимал участие в матче новичков НБА.

"Химки" в следующем сезоне будут представлять Россию в Евролиге вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом".