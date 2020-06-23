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Летние олимпийские виды спорта

Умер бывший тренер сборной России по водному поло Ухов

Под его руководством женская сборная России дважды выиграла чемпионат Европы, мужская становилась серебряным и бронзовым призером Олимпиад

ТАСС, 23 июня. Бывший главный тренер мужской и женской сборных России по водному поло Борис Ухов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Ухов возглавлял мужскую сборную России с 1994 по 2009 год. В годы его работы сборная завоевала серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр, дважды бронзовые награды чемпионатов мира и один раз - чемпионата Европы.

С 2009 по 2013 год он тренировал женскую сборную России, команда дважды стала бронзовым призером чемпионатов мира и дважды выиграла чемпионат Европы.

С 1990 по 1994 год Ухов неоднократно приводил московское "Динамо" к медалям чемпионата России и СССР.

Прощание с Уховым пройдет 24 июня в Пустошке (Псковская область).

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