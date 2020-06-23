Футболиста "Тамбова" Тетрашвили дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи

ТАСС, 23 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на три матча защитника "Тамбова" Гурама Тетрашвили за оскорбление судьи Виталия Мешкова. О этом сообщает пресс-служба РФС.

Инцидент произошел на 35-й минуте матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Уфа" - "Тамбов" (2:1), Тетрашвили получил прямую красную карточку за нецензурную брань в адрес Мешкова. Также защитник наказан штрафом в размере 200 тыс. рублей.

КДК РФС принял также решение не применять дополнительное наказание, кроме автоматического, к удаленному полузащитнику казанского "Рубина" Вячеславу Подберезкину, он пропустит следующий матч против "Локомотива" (27 июня). Игрок получил красную карточку за грубую игру в матче против екатеринбургского "Урала" (2:1). Также по итогам матча оштрафован на 10 тыс. рублей главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий за выход за пределы технической зоны.

Самарские "Крылья Советов" оштрафованы по итогам домашнего матча с грозненским "Ахматом" на 20 тыс. рублей за нарушение статьи регламента, согласно которой оборудование стадионов, не может использоваться для поддержки принимающей команды, распространения информации политического характера, а также проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей, официальных лиц.