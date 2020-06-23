Смертин поддержал решение оштрафовать ЦСКА за эпизод с Малкомом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин согласен с наказанием ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес игрока петербургского "Зенита" Малкома. Об этом Смертин заявил ТАСС.

Во вторник контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей. ЦСКА уступил "Зениту" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 0:4, Малком отметился двумя забитыми мячами.

"Мы согласны с решением КДК. К сожалению, на матче ЦСКА - "Зенит" произошла ситуация, когда несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве. Это была провокация, и важно отметить, что фан-сектор ЦСКА не поддержал данную группу лиц. Клуб проводит последние годы большую работу по борьбе с проявлениями дискриминации, что в РФС не раз отмечали, и мы уверены, что данные лица понесут персональную ответственность", - сказал Смертин.