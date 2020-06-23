Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский "Кайрат"

ТАСС, 23 июня. Бразильский футболист Вагнер Лав заключил соглашение с казахстанским "Кайратом". Об этом спортсмен написал в Instagram.

По данным Globo Esporte, интерес к 36-летнему нападающему проявлял московский ЦСКА. Согласно информации бразильского журналиста RT Фабио Алешо, контракт с "Кайратом" подписан до декабря. Также он сообщает, что Вагнером интересовался казанский "Рубин", который сейчас тренирует бывший наставник армейцев Леонид Слуцкий, но игрок заявил, что если вернется в Россию, то только в ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).

Ранее за "Кайрат" выступал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Чемпионат Казахстана прерван из-за пандемии коронавируса, после трех туров "Кайрат" с 6 очками занимает второе место. На протяжении последних пяти лет команда занимает второе место по итогам чемпионата.