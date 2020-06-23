Белорусский велогонщик Сивцов отстранен на четыре года за допинг

ТАСС, 23 июня. Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил белорусского спортсмена Константина Сивцова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Спортсмен, ранее представлявший команду Bahrain-Merida, сдал допинг-тест, оказавшийся положительным, в сентябре 2018 года. В пробе спортсмена был обнаружен эритропоэтин. 37-летний велогонщик дисквалифицирован на четыре года.

Сивцов является победителем одного этапа веломногодневки "Джиро д'Италия" (2009), он четыре раза становился победителем чемпионата Белоруссии в индивидуальной гонке и дважды в групповой. На чемпионате мира 2013 года Сивцов завоевал бронзовую медаль в командной гонке на время.