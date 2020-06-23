Российская футболистка Карпова покинула "Севилью"

ТАСС, 23 июня. Испанская "Севилья" объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Помимо Карповой, "Севилью" покинули еще семь футболисток. Подобное решение принято с целью обновления состава.

"Севилья" хочет поблагодарить игроков и желает им удачи в будущем", - говорится в сообщении.

Карпова перешла в "Севилью" в январе 2019 года, продлив в июне соглашение на один год. В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне она забила четыре гола и отдала одну голевую передачу в 18 матчах. "Севилья" заняла 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Карпова играла в "Валенсии". До переезда в Испанию футболистка выступала за красногорский "Зоркий" и "Чертаново", в составе которого стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.