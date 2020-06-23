"Авангард" объявил о подписании контракта со вторым бомбардиром сезона АХЛ

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на один год.

"Этот нападающий обладает сильным и точным броском, он всегда нацелен на ворота, без сомнений идет в борьбу, - сказал генменеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Цепкий в единоборствах, хорош на подборах в зоне атаки благодаря чтению игры, способен отдать сложную обостряющую передачу. Мы рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве".

Буше был выбран клубом "Нью-Джерси" на драфте НХЛ 2011 года под общим 99-м номером. Прошедший сезон форвард провел в фарм-клубе "Ванкувера" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), завершившей сезон досрочно из-за пандемии коронавируса. В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 67 (34 шайбы + 33 передачи) очков, заняв второе место в списке бомбардиров. В НХЛ форвард играл за "Нью-Джерси", "Нэшвилл" и "Ванкувер", проведя всего 133 матча, набрав 42 (20+22) очка.

Сезон КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина. "Авангард" выбыл из борьбы за трофей в первом раунде плей-офф, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2-4 в серии.