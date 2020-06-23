Каспарайтис передал в коллекцию Овечкина памятную клюшку

"Я пытался эту клюшку продать, но хороший друг попросил, чтобы я ее подарил в его музей. Я ее дарю Саше Овечкину", - сказал Каспарайтис.

ТАСС, 23 июня. Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис подарил Александру Овечкину клюшку, которой забросил решающую шайбу в серии 1/4 финала Кубка Стэнли в 2001 году. Соответствующее видео Овечкин разместил в Instagram.

Этой клюшкой в 2001 году Каспарайтис, выступавший за "Питтсбург", поразил в овертайме ворота "Баффало" в седьмом матче серии плей-офф и вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Всего на счету защитника 863 матча в НХЛ, в которых он набрал 163 (27 голов + 136 передач) очка.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.