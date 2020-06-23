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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" отказалась покупать футболиста "Ювентуса" Пьянича за €70 млн

Испанский клуб посчитал завышенной стоимость 30-летнего игрока
Миралем Пьянич EPA-EFE/CIRO FUSCO
Описание
Миралем Пьянич
© EPA-EFE/CIRO FUSCO

ТАСС, 23 июня. Испанская "Барселона" отказалась от приобретения футболиста итальянского "Ювентуса" Миралема Пьянича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации источника, "Ювентус" требовал за боснийского полузащитника €70 млн. "Барселона" посчитала, что цена за 30-летнего игрока завышена в сравнении с полузащитником каталонцев Артуром. Ранее клубы согласовали переход 23-летнего футболиста в "Ювентус" за €80 млн.

Пьянич в текущем сезоне провел 35 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса" он выступал за итальянскую "Рому" и французские "Лион" и "Мец".

Ранее сообщалось, что каталонцы, несмотря на финансовые трудности во время пандемии коронавируса, отказались от продажи Ансу Фати в английский "Манчестер Юнайтед" за €150 млн.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице возобновившегося чемпионата Испании, уступая по дополнительным показателям мадридскому "Реалу". В активе обоих клубов по 65 очков в 30 матчах.

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