Прядкин: текущий регламент проведения матчей РПЛ будет действовать и в следующем сезоне

ТАСС, 23 июня. Нынешний регламент возобновленной Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет использоваться в следующем сезоне. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Весь следующий сезон мы будем играть с ограничениями. Два раздела регламента из трех посвящены мерам минимизации рисков. Будем использовать этот регламент в следующем сезоне. Заболевание коронавирусом в условиях пандемии нельзя считать форс-мажорным обстоятельством", - сказал Прядкин.

Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Протокол предполагает двухнедельный карантин для команд, в которых фиксируются случаи заражения. Регламент возобновления европейских лиг не предусматривает изоляции всего коллектива. Из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти "Ростов" и "Динамо". В связи с этим "Ростов" выставил на гостевую игру с "Сочи" футболистов академии, а матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля.