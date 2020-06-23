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Футбол в России

Прядкин: ФК "Уфа" при заражении сотрудника действовал по регламенту

В ночь на вторник "Уфа" сообщила о возможном заражении сотрудника клуба перед матчем Тинькофф-РПЛ с "Тамбовом"
Президент РПЛ Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Футбольный клуб "Уфа", в котором был выявлен случай заражения коронавирусом у сотрудника, действовал четко по регламенту. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В ночь на вторник генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о возможном заражении сотрудника клуба перед матчем 23-го тура Тинькофф-РПЛ с "Тамбовом" (2:1), который прошел в воскресенье.

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"РПЛ была проинформирована. "Уфа" действовала с рекомендациями местного Роспотребнадзора, игрок был изолирован, дальше клуб принял все меры по изоляции, и после этого профильные ведомства приняли решение. Действовали четко по регламенту", - сказал Прядкин.

"Каждый клуб подчиняется местным властям, в частности региональному подразделению Роспотребнадзора. При выявлении положительного случая любой клуб по закону обязан сообщить свой Роспотребнадзор", - добавил Прядкин.

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