Прядкин: ФК "Уфа" при заражении сотрудника действовал по регламенту

ТАСС, 23 июня. Футбольный клуб "Уфа", в котором был выявлен случай заражения коронавирусом у сотрудника, действовал четко по регламенту. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

В ночь на вторник генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о возможном заражении сотрудника клуба перед матчем 23-го тура Тинькофф-РПЛ с "Тамбовом" (2:1), который прошел в воскресенье.