Глава РПЛ назвал несправедливым решение о проведении матча "Сочи" - "Ростов"

ТАСС, 23 июня. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает формат проведения матча между "Сочи" и "Ростовом" несправедливым. Об этом он рассказал в интервью телеканалу " Россия-24 ".

В пятницу "Ростов" в гостевом матче уступил "Сочи" со счетом 1:10. В составе "Ростова" на матч вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допустило возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

"Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса. Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели", - сказал Прядкин.

Позднее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в московском "Динамо", игра в рамках 23-го тура с "Краснодаром" по договоренности между клубами была перенесена на 19 июля при согласии Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. "В исключительной ситуации РПЛ и РФС рассмотрели вопрос о том, чтобы предоставить возможность "Ростову" договориться. Наша позиция последовательна, такую же опцию мы предоставили "Динамо", на заседании бюро исполкома РФС приняли соответствующее решение", - отметил глава РПЛ.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах. От "Краснодара", идущего на третьем месте, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов, ростовскую команду отделяют три очка.