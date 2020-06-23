Прядкин заявил, что текущий регламент РПЛ будет дорабатываться

"Регламент будет дорабатываться, определенные коррективы мы внесем. У нас есть небольшая пауза между завершением этого чемпионата и стартом нового. Безусловно, если по ходу этого чемпионата какие-то вопросы будут, а они возникают, мы это признаем, мы будем изменять, дополнять, чтобы прийти к правильному документу, которым клубы, лига и Российский футбольный союз могли бы пользоваться", - сказал Прядкин.

"Мы ведем консультации с Роспотребнадзором по тому, как можно максимально точно определить контактную группу и выявить контактные лица, чтобы их изолировать, а остальные продолжили играть. Надеемся, что Роспотребнадзор пойдет нам навстречу, внимательнейшим образом рассмотрит эту просьбу и выдаст соответствующие рекомендации, в том числе и своим подразделениям, потому что на начальном этапе этот вопрос решают на месте", - добавил глава РПЛ.

Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Протокол предполагает двухнедельный карантин для команд, в которых фиксируются случаи заражения. Регламент возобновления европейских лиг не предусматривает изоляции всего коллектива. Из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти "Ростов" и "Динамо". В связи с этим "Ростов" выставил на гостевую игру с "Сочи" футболистов академии, а матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля.