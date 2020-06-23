Прядкин: РПЛ выявила большое число нарушений регламента возобновления сезона в 23-м туре

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 23-го тура Тинькофф-РПЛ выявили большое количество нарушений регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей турнира. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Ранее в соцсетях появлялись фотографии игроков после матчей 23-го тура чемпионата России вместе с болельщиками. Согласно регламенту турнира, команды должны строго соблюдать социальную дистанцию для избежания инфицирования. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза 25 июня проведет заседание, на котором разберет нарушения регламента.

"Очень много выявлено нарушений, предстоит большая работа, чтобы их минимизировать. Нашими представителями было отмечено очень много нарушений регламента со стороны команд, неправомерные контакты болельщиков - все это будет рассмотрено на КДК. Это недопустимо, мы будем продолжать работу с клубами, объяснять их представителям недопустимость таких нарушений", - добавил он.

Сезон в РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных и возобновился 19 июня.