Непомнящий вышел в четвертьфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 23 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место в группе B по итогам десяти партий турнира по быстрым шахматам Chessable Masters и вышел в четвертьфинал. Соревнования в режиме онлайн организовал норвежец Магнус Карлсен.

В первых пяти партиях Непомнящий обыграл азербайджанца Теймура Раджабова, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и голландцем Анишем Гири и проиграл американцу Фабиано Каруане. Во вторник россиянин победил Каруану и Вашье-Лаграва, сыграл вничью с Раджабовым и Гири, а также проиграл Дин Лижэню.

Первое место по итогам второго дня в группе B занял Гири, набравший шесть очков. За ними в таблице расположились Дин Лижэнь и Непомнящий (оба - по 5,5 очка), Каруана (5), Раджабов (4,5) и Вашье-Лаграв (3,5). Первые четыре игрока продолжат выступление в 1/4 финала. Ранее из группы А в четвертьфинал вышли Карлсен, россияне Владислав Артемьев и Александр Грищук, а также американец Хикару Накамура.

Четвертьфиналы пройдут с 25 по 29 июня, полуфиналы - 30 июня - 2 июля, финал - 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Игроки проводят по десять партий в группе, четыре сильнейших выходят в четвертьфинал. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.