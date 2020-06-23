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НБА

СМИ: в клубе Западной конференции НБА выявили четыре случая заражения коронавирусом

Название клуба и имена игроков не указываются

ТАСС, 23 июня. Четыре случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в одном из клубов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

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Название клуба и имена игроков не указываются, однако Войнаровски утверждает, что речь идет о клубе, который борется за плей-офф. По словам журналиста, клубы начнут тренировочные сборы 11 июля в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30.

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