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Футбол во Франции

Три футболиста ПСЖ перенесли заражение коронавирусом

Также в данном списке оказался один представитель персонала команды
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© AP Photo/Francois Mori

ТАСС, 23 июня. Три игрока и один сотрудник французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" перенесли заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Перед возобновлением тренировочного процесса, который должен был начаться в четверг, французский клуб провел тестирование футболистов и персонала. Имена переболевших не называются, они не испытывали симптомы заражения и не контактировали друг с другом. Сейчас все могут принимать участие в тренировках.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, ПСЖ был признан чемпионом. Остальные чемпионаты из пятерки ведущих лиг продолжились с необходимыми ограничениями. Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновился 19 июня.

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