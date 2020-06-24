Баскетболист Никола Йокич заразился коронавирусом

ТАСС, 24 июня. Тест на коронавирус сербского центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николы Йокича оказался положительным. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Йокич прошел тестирование в Сербии на прошлой неделе, теперь его возвращение в США откладывается. У баскетболиста нет симптомов болезни. Ожидается, что Йокич получит разрешение отправиться в Денвер в течение недели.

Йокич выступает за "Денвер" с 2015 года, в 2019-м участвовал в Матче звезд НБА. В текущем сезоне он в среднем проводил на площадке 32,3 минуты, набирая 20,2 очка, делая 10,2 подбора и 6,9 передачи.

Ранее Войнаровски сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в одном из клубов Западной конференции. The Arizona Republic утверждает, что коронавирусом инфицированы два игрока "Финикса".

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30, в том числе "Денвер". Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.