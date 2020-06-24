"Шинник" и "Урал" проведут заключительный матч 1/4 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 24 июня. Футболисты ярославского "Шинника" и екатеринбургского "Урала" проведут в среду перенесенный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России. Встреча пройдет в Ярославле при пустых трибунах, начало - 17:00 мск.

Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Встреча между соперниками переносилась уже дважды. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля она не состоялась. Позже Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на "Арене-Химки", но вмешалась пандемия коронавируса.

Только 15 мая исполком РФС утвердил дату проведение этого поединка. Через месяц комиссия организации разрешила провести встречу в Ярославле. По информации ТАСС, матч собирались организовать с ограниченным количеством зрителей на трибунах - 10% от общей вместимости стадиона. Однако в последний момент было решено играть без болельщиков.

Свой последний матч "Шинник" провел 15 марта в рамках розыгрыша Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против волгоградского "Ротора" (0:1). Сам турнир решением исполкома РФС был досрочно завершен. "Урал" же возобновил сезон 20 июня домашним матчем против казанского "Рубина" (1:2). У "Шинника" участие во встрече не примет дисквалифицированный защитник Константин Щербаков, у "Урала" по той же причине не сыграет форвард Павел Погребняк.

В текущем розыгрыше Кубка России "Шинник" в серии пенальти поочередно обыграл "Сочи" (0:0, 5:4 - по пенальти) и "Нижний Новгород" (2:2, 3:0 - по пенальти). "Урал" победил новороссийский "Черноморец" (2:0) и тульский "Арсенал" (2:2, 5:4 - по пенальти).

Победитель игры в Ярославле в полуфинале сыграет с "Химками". Вторую пару составляют московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Проведение полуфинальной стадии намечено на 18 июля. Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.