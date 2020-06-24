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Баскетбольные еврокубки

Главный тренер баскетбольного клуба "Фенербахче" Обрадович покинул команду

Специалист работал в команде с 2013 года
Желько Обрадович EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Желько Обрадович
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 24 июня. Главный тренер турецкого баскетбольного клуба "Фенербахче" Желько Обрадович покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"На прошлой неделе Желько Обрадович встретился с президентом "Фенербахче" Али Кочем, чтобы обсудить планы на следующий сезон. Специалист решил вернуться домой и принять окончательное решение после разговора с семьей. К сожалению, тренер сообщил руководству, что не будет продолжать работу. Желько Обрадович является легендой "Фенербахче", своими достижениями он дарил нам счастье и навсегда останется частью нашей семьи", - сказано в заявлении клуба.

Обрадович возглавлял "Фенербахче" с 2013 года. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Турции и один раз приводил клуб к главному трофею Евролиги. Также специалист ранее возглавлял сербский "Партизан", испанские "Ховентут" и "Реал", итальянский "Бенеттон", греческий "Панатинаикос", а также сборный Югославии и Сербии и Черногории.

Всего в активе 60-летнего Обрадовича девять побед в Евролиге. Трижды его признавали лучшим тренером турнира. Со сборной Югославии специалист завоевал серебро Олимпиады 1996 года, золотые медали чемпионата Европы 1997 года и чемпионата мира 1998 года, а также выиграл бронзу на континентальном первенстве 1999 года.

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