Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Брэдли отказывается от участия в возобновлении сезона НБА

Ранее сообщалось об отказе форварда "Вашингтона" Дависа Бертанса и форварда "Портленда" Тревора Аризы участвовать в возобновлении сезона НБА. Кроме того, 12 июня около 80 игроков НБА провели онлайн-конференцию, чтобы обсудить возможный отказ от выступления в Орландо, организатором конференции стал защитник "Бруклина" Кайри Ирвинг. Некоторые баскетболисты выразили обеспокоенность по поводу целесообразности возобновления сезона, другие считают, что игры не должны проводиться в период массовых протестов в США и пандемии коронавируса.

"Несмотря на преданность своим товарищам по команде и организации, в конечном итоге я играю в баскетбол для своей семьи, - сказал Брэдли. - И поэтому я не могу себе представить, что приму решение, которое поставило бы под угрозу здоровье и благополучие моей семьи".

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30, в том числе "Лос-Анджелес Лейкерс". Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World в Орландо (штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.