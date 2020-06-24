Матыцин рассчитывает, что игры РПЛ не придется снова откладывать

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин выразил надежду, что игры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с коронавирусом снова отложены не будут.

"Будем надеяться, что не придется [откладывать]", - сказал он журналистам. Министр выразил надежду, что все случаи заражения коронавирусной инфекцией у футболистов временные, что "футболисты будут здоровы, а игры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом будут продолжены".

Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Протокол предполагает двухнедельный карантин для команд, в которых фиксируются случаи заражения. Регламент возобновления европейских лиг не предусматривает изоляции всего коллектива. Из-за случаев заражения на карантин были вынуждены уйти "Ростов" и "Динамо". В связи с этим "Ростов" выставил на гостевую игру с "Сочи" футболистов академии, а матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля.