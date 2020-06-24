Матыцин: Минспорт защищает чистых легкоатлетов и делает все для их участия в турнирах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ делает все возможное для защиты интересов российских спортсменов и их участия в международных турнирах. Об этом журналистам сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы защищаем интересы чистых спортсменов и делаем все необходимое для того, чтобы даже в нейтральном статусе Международная ассоциация легкоатлетических федераций [World Athletics - прим. ТАСС] не нарушила их права по участию в соревнованиях. Это никак не связано с теми санкциями, которые World Athletics наложила на федерацию легкой атлетики", - сказал министр.

"Я считаю, что они [World Athletics] должны обязательно соблюдать устав и пускать наших нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях", - заключил глава Минспорта.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.