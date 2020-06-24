Папа Римский написал письмо находящемуся в коме бывшему гонщику "Формулы-1" Дзанарди

ТАСС, 24 июня. Папа Римский Франциск направил письмо четырехкратному паралимпийскому чемпиону итальянцу Алессандро Дзанарди, находящемуся в коме после аварии. Письмо опубликовано в итальянском издании Gazzetta dello Sport.

53-летний Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног - прим. ТАСС). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. У бывшего гонщика серьезная травма головы, он был доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован. Сейчас Дзанарди находится в фармакологической коме.

"Дорогой Алессандро, твоя история - пример того, как можно начать с чистого листа после внезапной остановки. С помощью спорта вы учили жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности. Я молюсь за тебя, спасибо, что дал силы тем, кто потерял ее. В этот очень болезненный момент я рядом с тобой", - говорится в письме.

Дзанарди является бывшим гонщиком "Формулы-1" и двукратным чемпионом американской гоночной серии CART. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме "Лаузицринг" во время гонки CART итальянский пилот попал в страшную аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В "Формуле-1" Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.