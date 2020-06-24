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Зимние олимпийские виды спорта

Пахноцкая назвала выдвижение кандидатуры Зайцевой в правление СБР "шагом на старые грабли"

МОК счел Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, россиянка подала апелляцию в CAS, решение суда пока неизвестно
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выдвижение кандидатуры двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР) является "очередным шагом на старые грабли". Такое мнение ТАСС высказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

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Зайцева объявила о выдвижении кандидатуры в правление СБР во вторник. Отчетно-выборная конференция СБР пройдет в подмосковных Химках 11 июля.

"Уже больше пяти лет российский спорт доказывает миру, что он играет честно, - заметила Пахноцкая. - Исключения бывают, конечно, но и с этим мы работаем, законы новые принимаем, программы разного уровня разрабатываем и реализуем. СБР уже не первый год находится в подвешенном состоянии: приостановлено членство в международной федерации, продолжает работать международная рабочая группа по восстановлению СБР. Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, - это очередной шаг на старые грабли".

"Какой знак российский биатлон подает миру? Что слова его в который раз расходятся с делами? И я не понимаю, зачем люди пытаются ослабить позиции всей страны в этот очень сложный для нее период. Я считаю, что следует сначала дождаться решения Спортивного арбитражного суда, а потом уже думать о выдвижении", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) счел Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, аннулировал показанные на тех соревнованиях результаты и пожизненно лишил спортсменку права выступать на Олимпиадах. В марте состоялось слушание в Спортивном арбитражном суде иска Зайцевой к МОК, однако решение суда пока неизвестно.

Зайцевой 42 года, она является олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов в эстафете, трехкратной чемпионкой мира.

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