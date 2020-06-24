СМИ: футболист Алькантара отказался продлевать контракт с "Баварией"

ТАСС, 24 июня. Испанский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Тьяго Алькантара отказался от продления контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Bild.

По информации источника, в мае 29-летний футболист согласовал с клубом новый контракт, но позднее в беседе с руководством выразил сомнения по поводу продления соглашения. Футболист не назвал причину, заявив, что сам не может себе ее объяснить, так как его все устраивает в "Баварии". Тем не менее у полузащитника есть ощущение, что это его последний шанс перейти в другой топ-клуб Европы, получить новый опыт в другой стране или же вернуться в Испанию, где он играл за "Барселону", воспитанником которой является.

В нынешнем сезоне Алькантара провел 35 матчей в составе "Баварии" в разных турнирах, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. В "Баварию" полузащитник перешел из "Барселоны" летом 2013 года, стоимость трансфера составила €25 млн. В составе сборной Испании Алькантара провел 37 матчей, в которых забил два мяча и отдал девять голевых передач.

Выступая за "Баварию", Алькантара стал семикратным чемпионом Германии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Германии, стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Барселоной" полузащитник четыре раза выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок и Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.