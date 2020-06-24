Клубы РПЛ 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата России были сыграны семь встреч. Матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба была диагностирована коронавирусная инфекция.

"Собрание будет завтра, оно будет в Zoom. Темы - обсуждение медицинского регламента и регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ", - сказал Худяков.

21 июня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация совместно с Роспотребнадзором планирует разработать более мягкий регламент проведения матчей чемпионата России. Два дня спустя президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что представители лиги по итогам 23-го тура выявили большое количество нарушений регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей турнира. Также глава организации отметил, что регламент будет дорабатываться с учетом проблем, возникающих в ходе проведения возобновленного турнира.