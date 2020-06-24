В Северной Осетии в сентябре откроется детская футбольная академия "Алания"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июня. /ТАСС/. Академия футбола "Алания" для юных спортсменов откроется в Северной Осетии в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам инспекции объекта руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров проинспектировал ход строительства академии футбола "Алания", двери которой планируют распахнуть для юных спортсменов уже в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, академия-интернат включает в себя пятиэтажное здание, где будут созданы комфортные условия для проживания юных спортсменов, два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную парковку. Здесь смогут обучаться до 120 спортсменов со всех районов Северной Осетии.

С 1 июля стартует отбор детей со всей республики в возрасте от 12 до 16 лет.

Как рассказал Битарову главный тренер академии Владимир Рокунов, в настоящее время проходит и отбор тренеров на конкурсной основе. Уже составлен тренировочный график для юных воспитанников, идет разработка образовательных программ.

"В академии должен работать штат профессиональных тренеров, необходимы и квалифицированные педагоги. Важно создать все самые комфортные условия для приобщения юношей к спорту. Дети должны получать в академии не только спортивное, но и всестороннее образование, чтобы из этих стен выходили высококлассные и интеллектуально воспитанные люди", - отметил руководитель республики.

Инициатива строительства спортивного объекта принадлежит Битарову.