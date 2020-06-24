РПЛ на общем собрании разъяснит клубам нормы регламента возобновления чемпионата России

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская премьер-лига (РПЛ) на общем собрании разъяснит клубам нормы регламента возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил начальник группы пиара и коммуникаций отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Леонид Шлыков.

"Завтра РПЛ проведет совещание с руководителями клубов и представителями медицинских штабов, - сказал Шлыков. - Планируем обсудить различные недочеты в организации, нарушения регламента со стороны игроков. Еще раз разъясним все санитарные нормы и обсудим, как их нужно исполнять".

Сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата России были сыграны семь встреч. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее в среду спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил ТАСС, что 25 июня РПЛ обсудит с клубами регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России.

21 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что организация совместно с Роспотребнадзором планирует разработать более мягкий регламент проведения матчей чемпионата России. Два дня спустя президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что представители лиги по итогам 23-го тура выявили большое количество нарушений регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей турнира. Также глава организации отметил, что регламент будет дорабатываться с учетом проблем, возникающих в ходе проведения возобновленного турнира.