Руководство "Ротора" поставило перед командой задачу закрепиться в РПЛ

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство волгоградского футбольного клуба "Ротор" ставит перед командой задачу на сезон-2020/21 закрепиться в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ. 22 июня команда под руководством главного тренера Александра Хацкевича провела первую тренировку после трехмесячной паузы.

"Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам, - сказал Рекечинский. - До середины июля будем готовиться в Волгограде. Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%".

"Наша главная цель - закрепиться в премьер-лиге", - подчеркнул гендиректор "Ротора", отвечая на вопрос о задачах команды на сезон-2020/21.

Для "Ротора" предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом команды в Кубке России является выход в финал в сезоне-1994/95.