Москва согласовывает с ЕСА даты молодежного ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Европейская ассоциация каноэ (ECA) и власти Москвы согласовывают новые даты проведения юношеского и молодежного чемпионатов Европы по гребле на байдарках и каноэ, окончательное решение должно быть принято в ближайшее время. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

"Планировалось, что чемпионат Европы пройдет в Москве в начале сентября, но город отказал нам в проведении турнира в эти сроки, поскольку в эти даты запланирован фестиваль "Круг света". Турнир останется в Москве, но сейчас мы прорабатываем другие даты, раньше или позже. Решаем не столько мы, сколько Европейская ассоциация каноэ. Те даты, которые предложили они, не устроили Москву, но думаю, что к концу июня - началу июля все уже будет известно", - сказала Исхакова.

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юношеских (до 18 лет) и молодежных (до 23 лет) сборных должны были пройти с 2 по 5 июля в Москве. Из-за пандемии коронавируса соревнования сначала были перенесены на август, потом на более поздний срок.