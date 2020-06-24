Гендиректор "Ротора" заявил о намерении укрепить оборону команды перед возвращением в РПЛ

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Ротор" в приоритетном порядке хочет укрепить оборону команды перед возвращением в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.
22 июня "Ротор" под руководством главного тренера Александра Хацкевича провел первую тренировку после трехмесячной паузы. За это время волгоградцев покинули вратарь Даниил Авдюшкин, защитники Виталий Денисов, Игорь Удалый и Илья Ионов, а также полузащитники Альберт Шарипов, Артем Самсонов, Азим Фатуллаев и Артем Попов. Первым летним новичком команды стал защитник Олег Кожемякин, предыдущим клубом которого был ярославский "Шинник".
"Мы планируем найти усиление в каждую линию, - сказал Рекечинский. - В первую очередь, конечно, нам необходимо укрепиться в обороне. Ведем переговоры с потенциальными новичками. К "Ротору" уже присоединился Олег Кожемякин, мы обратили на него внимание во время матчей против нашей команды, Александр Побегалов (главный тренер "Шинника" - прим. ТАСС) хорошо о нем отзывается, уверен, что он будет полезен клубу".
"Мы благодарны за то, что у нас сейчас есть, хотим и готовы играть в РПЛ и бороться с сильнейшими клубами страны, - отметил гендиректор "Ротора", отвечая на вопрос о бюджете клуба в РПЛ. - В такое непростое время еще раз хочется сказать спасибо руководству области в лице губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова за всестороннюю поддержку. На сегодняшний день клуб рассматривает футболистов среди свободных агентов, также нас могут усилить арендованные игроки".
Рекечинский добавил, что в долгосрочной перспективе верит в появление воспитанников клубной академии в основном составе "Ротора". "Сейчас при клубе действует академия "Ротор", и я верю, что со временем наши воспитанники дадут команде свежую кровь, - сказал собеседник агентства. - Это долгосрочные планы. Я думаю, это мечта любого руководителя, чтобы клуб побеждал и добивался поставленных целей силами своих подопечных, но, как мы видим, реалии современного футбола показывают нам, что для достижения результата этого недостаточно".
"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ. Для команды предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом в Кубке России является выход в финал турнира в сезоне-1994/95.