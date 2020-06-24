Гендиректор "Ротора" заявил о намерении укрепить оборону команды перед возвращением в РПЛ

22 июня "Ротор" под руководством главного тренера Александра Хацкевича провел первую тренировку после трехмесячной паузы. За это время волгоградцев покинули вратарь Даниил Авдюшкин, защитники Виталий Денисов, Игорь Удалый и Илья Ионов, а также полузащитники Альберт Шарипов, Артем Самсонов, Азим Фатуллаев и Артем Попов. Первым летним новичком команды стал защитник Олег Кожемякин, предыдущим клубом которого был ярославский "Шинник".

"Мы планируем найти усиление в каждую линию, - сказал Рекечинский. - В первую очередь, конечно, нам необходимо укрепиться в обороне. Ведем переговоры с потенциальными новичками. К "Ротору" уже присоединился Олег Кожемякин, мы обратили на него внимание во время матчей против нашей команды, Александр Побегалов (главный тренер "Шинника" - прим. ТАСС) хорошо о нем отзывается, уверен, что он будет полезен клубу".

"Мы благодарны за то, что у нас сейчас есть, хотим и готовы играть в РПЛ и бороться с сильнейшими клубами страны, - отметил гендиректор "Ротора", отвечая на вопрос о бюджете клуба в РПЛ. - В такое непростое время еще раз хочется сказать спасибо руководству области в лице губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова за всестороннюю поддержку. На сегодняшний день клуб рассматривает футболистов среди свободных агентов, также нас могут усилить арендованные игроки".

Рекечинский добавил, что в долгосрочной перспективе верит в появление воспитанников клубной академии в основном составе "Ротора". "Сейчас при клубе действует академия "Ротор", и я верю, что со временем наши воспитанники дадут команде свежую кровь, - сказал собеседник агентства. - Это долгосрочные планы. Я думаю, это мечта любого руководителя, чтобы клуб побеждал и добивался поставленных целей силами своих подопечных, но, как мы видим, реалии современного футбола показывают нам, что для достижения результата этого недостаточно".

"Ротор" по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ. Для команды предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом в Кубке России является выход в финал турнира в сезоне-1994/95.