"Факел" накажет волейболиста команды Кимерова за дорожный инцидент

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Новоуренгойский волейбольный клуб "Факел" накажет диагонального команды и сборной России Александра Кимерова за нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Николай Капранов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кимеров совершил нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Волейболист, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь машины. Пострадавший обратился в полицию.

"Воспринял этот инцидент отрицательно, в любом случае поведение Кимерова неприемлемое, - сказал Капранов. - Пусть правоохранительные органы разбираются, кто виноват. Вопросов много, судить не хотелось бы, в любом случае спортсмен не должен вести себя таким образом. В контракте у него прописано, что он должен соблюдать все правила и во время тренировочного процесса, и вне его, то есть сохранять положительный имидж клуба".

"В этом плане он будет наказан в клубе. Разъяснительная беседа и наказание последуют", - добавил собеседник.

Кимерову 23 года, он выступает за "Факел" с 2018 года. В составе сборной России он стал чемпионом Универсиады и бронзовым призером Европейских игр, также в его активе две бронзовые награды чемпионатов России.