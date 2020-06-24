Бой Поветкин - Уайт пройдет в британском Брентвуде в середине августа

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бой за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет в середине августа в британском Брентвуде. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Дата 15 августа пока не утверждена. Но там [в Брентвуде] пройдет бой Поветкина. Планируется, что это будет середина августа", - сказал Рябинский.Поединок состоится в особняке британского промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован в тренировочный лагерь. На территории особняка запланировано четыре турнира, каждый из которых будет состоять из пяти боев.

Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса сначала был перенесен на июль, а затем на август. Ожидается, что бой пройдет 8 или 15 августа. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBС.