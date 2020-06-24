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Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Сити" Агуэро перенес операцию на колене

Аргентинец получил травму в последнем матче команды

ТАСС, 24 июня. Аргентинский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро перенес операцию на колене. Об этом сообщает "Газета.Ru со ссылкой на Twitter игрока.

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Агуэро получил травму в домашнем матче чемпионата Англии с "Бёрнли" (5:0) 22 июня. Футболист покинул поле незадолго до завершения первого тайма.

"Все прошло хорошо, скоро начну восстановление. Всем спасибо за поддержку", - написал Агуэро.

В нынешнем сезоне Агуэро занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата Англии - 16 голов в 24 матчах. Всего за команду из Манчестера он провел 370 матчей, в которых забил 254 гола, что является рекордом клуба. Агуэро в составе "Манчестер Сити" стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и трижды - Суперкубок Англии.

"Манчестер Сити" в текущем сезоне занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 53 очка после 30 игр. Действующий контракт 32-летнего Агуэро рассчитан до июня 2021 года.

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