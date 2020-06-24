ФК "Химки" в рамках подготовки к полуфиналу Кубка России проведет три матча

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" в рамках подготовки к полуфинальному матчу Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом" проведет три игры. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор химчан Василий Иванов.

"Урал" в среду обыграл "Шинник" (2:0) в четвертьфинале Кубка России и вышел в полуфинал турнира, где встретится с "Химками" 18 или 19 июля. Подмосковная команда не проводила официальных матчей с 15 марта, когда состоялась последняя игра команды в рамках досрочно завершенной Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 19 июня химчане в товарищеском матче уступили "Шиннику" (0:2).

"Урал" - достойный соперник, хорошая команда, но играть можно, - сказал Иванов. - Ничего страшного я не увидел. Мы уже играли с такими соперниками - и с "Рубином", и с "Оренбургом" (в 1/16 и 1/8 финала Кубка России подмосковная команда одержала победы со счетом 3:0 и 2:1 соответственно - прим. ТАСС). Конечно, игра будет непростая - соперник достойный, сильный. У "Урала" есть игроки высокого качества в индивидуальном плане".

"У нас запланированы три товарищеских матча, а у них будет по две игры в неделю. Для них это тоже будет определенный фактор. Думаю, обе команды подойдут в оптимальном состоянии к этой игре. Матч будет интересным", - добавил гендиректор "Химок".

Во втором полуфинале Кубка России петербургский "Зенит" на "Газпром Арене" примет столичный "Спартак". Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.