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Футбол в России

Тесты на коронавирус футболистов молодежной команды ЦСКА дали отрицательный результат

Армейская молодежка начинает подготовку к новому сезону

ТАСС, 24 июня. Тестирование не выявило случаев заражения коронавирусом среди футболистов молодежной команды ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Молодежная команда начинает подготовку к следующему сезону. Перед началом тренировочного процесса тесты сдали все футболисты и персонал.

"На первом этапе после возобновления тренировок футболисты будут работать по группам и проводить по одной тренировке в день, в дальнейшем нагрузка будет постепенно увеличиваться", - говорится в сообщении.

Молодежное первенство России было досрочно завершено, ЦСКА занял по итогам 22 туров второе место. Победу одержали футболисты столичного "Динамо".

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