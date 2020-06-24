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Мировой футбол

Футбол в Нидерландах с осени будет проходить со зрителями

При этом чемпионат страны входит в число завершенных досрочно из-за пандемии
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© EPA/CLAUDIO BRESCANI

ТАСС, 24 июня. Болельщики в ограниченном количестве смогут посещать футбольные стадионы в Нидерландах в следующем сезоне. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, комментарий которого приводит Reuters.

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Болельщикам будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также воздерживаться от пения и криков на трибунах.

По словам Рютте, смягчение ограничений обусловлено замедлением роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Чемпионат Нидерландов был досрочно завершен 24 апреля из-за пандемии. Было принято решение не определять победителя турнира, а также распределить путевки в еврокубки согласно местам в турнирной таблице. Первое место занял "Аякс", который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, финишировавший вторым АЗ начнет со второго квалификационного раунда главного еврокубка. "Фейенорд" примет участие в групповой стадии Лиги Европы, ПСВ и "Виллем II" - во втором квалификационном раунде.

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