На пути к домашнему финалу. "Урал" обыграл "Шинник" в четвертьфинале Кубка России

ТАСС, 24 июня. Екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл ярославский "Шинник" в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча на стадионе "Шинник" завершилась победой гостей со счетом 2:0. Екатеринбуржцы по разу отличились в каждом из таймов - голы забили Юрий Бавин (16-я минута) и Рафал Аугустыняк (80). На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Шинника" Иван Олейников.

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Хозяева поля во время связанной с пандемией коронавируса паузы лишились сразу семи игроков, у которых подошли к концу контракты, - команду покинули вратарь Станислав Антипин, защитники Федор Первушин, Олег Кожемякин и Валерий Цховребов, полузащитники Никита Дроздов и Арсен Айрапетян, а также игрок группы атаки Алексей Пугин. Екатеринбуржцев во время приостановки сезона покинули защитник Михаил Меркулов и полузащитник Николай Димитров, который принял решение о завершении карьеры. Из действующих игроков встречу в Ярославле из-за травмы пропускал румынский полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви. Игра между "Шинником" и "Уралом" состоялась с третьей попытки. Изначально она должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля не состоялась. Позже Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на "Арене-Химки", но он был перенесен из-за пандемии коронавируса. В этот раз по решению региональных властей игра прошла без зрителей, хотя матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), возобновившиеся после паузы, проходят в присутствии болельщиков, пускай при количестве в 10% от общей вместимости каждого стадиона. "Урал" не дал "Шиннику" ничего создать Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после игры отметил, что победа над "Шинником" была важна по нескольким причинам: "И для уверенности команды, и в то же время это Кубок. Здесь нет возможности исправить ситуацию, здесь есть одна игра, где нужно решить исход. Ребята сегодня молодцы, выполнили то, о чем договаривались, и довели дело уверенно до победы", - сказал он в эфире канала "Матч Премьер".

Его коллега из "Шинника" Александр Побегалов назвал игру команды против "Урала" фиаско. "Мы как могли пытались снять волнение, очень робко начали игру, поэтому требовалось подсказать, чтобы действовали смелее. Что-то удалось изменить во втором тайме, но в принципе, не создав ничего похожего на голевой момент, - это фиаско. Соперник играл на уровне премьер-лиги, был быстрее, выигрывал много единоборств, владел инициативой", - отметил специалист в послематчевом интервью. Президент "Урала" Григорий Иванов в разговоре с ТАСС положительно оценил игру команды, признав, что плохая реализация моментов его беспокоит. "Сопернику не дали создать ни одного момента у наших ворот, переиграли его. Не использовали ряд моментов - это немножко настораживает. Затратили столько сил, сколько нужно было", - сказал собеседник агентства. Следующий соперник "Урала" - "Химки" В полуфинале Кубка России "Уралу" предстоит сыграть с "Химками". Подмосковная команда на пути к этой стадии турнира победила курский "Авангард", казанский "Рубин", "Оренбург" и московское "Торпедо". В 1/8 финала химчане обыграли одних из лидеров первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) торпедовцев со счетом 5:1. Та встреча состоялась в марте, незадолго до приостановки сезона во втором по силе дивизионе чемпионата России.