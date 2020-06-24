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US Open

Турнир колясочников вернули в программу US Open 2020 года

Ранее его исключили из-за пандемии

ТАСС, 24 июня. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) пересмотрели решение об исключении из программы турнира соревнований колясочников. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября. Организаторы турнира ранее заявили, что в связи с пандемией коронавируса теннис на инвалидных колясках на этот раз не войдет в программу соревнований.

Отмечается, что турнир колясочников пройдет в том же формате, что и в прошлом сезоне.

Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс призвал организаторов US Open пересмотреть решение об исключении из программы турнира колясочников.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, теннис на инвалидных колясках вошел в программу турнира в 2005 году.

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