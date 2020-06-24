Джером Игинла и Мариан Госса вошли в Зал хоккейной славы в Торонто

Также этой чести в категории "игрок" удостоились Кевин Лоу, Даг Уилсон и хоккеистка Ким Сен-Пьер. Все они представляют Канаду. В категории менеджеров представлен Кен Холланд, взявший четыре Кубка Стэнли с "Детройтом" в 1990-2000-е годы.

Игинла был выбран на драфте 1995 года в первом раунде под 11-м номером. Он выступал в Национальной хоккейной лиге с 1996 по 2017 год, большую часть карьеры проведя в "Калгари", также он защищал цвета "Питтсбурга", "Бостона", "Колорадо" и "Лос-Анджелеса". Всего в регулярных чемпионатах он провел 1554 матча, набрав 1300 очков (625 шайб + 675 голевых передач), в плей-офф на его счету 81 встреча и 68 очков (37+31), Игинла шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ. В составе канадской сборной он дважды становился победителем Олимпийских игр (2002, 2010).

Игинла дважды становился обладателем "Морис Ришар Трофи" (приз лучшему снайперу), также он является обладателем "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), "Кинг Клэнси Трофи" (награда игроку, являющемуся примером для других на льду и в повседневной жизни). Игинла завершил карьеру в июле 2018 года, а в марте следующего года "Калгари" вывел номер Игинлы (12) из обращения.

Госса был выбран в первом раунде драфта НХЛ 1997 года под 12-м номером клубом "Оттава". Также в НХЛ он выступал за "Атланту", "Питтсбург", "Детройт" и "Чикаго". В регулярных чемпионатах провел 1309 игр и набрал 1134 очка (525 + 609), в плей-офф на его счету 205 матчей и 149 очков (52+97). Госса трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) и пять раз принимал участие в Матче звезд НХЛ. Завершил карьеру в мае 2018 года.