"Аталанта" победила "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 25 мая. "Аталанта" на своем одержала волевую победу над "Лацио" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Робин Госенс (38-я минута), Руслан Малиновский (66) и Хосе Паломино (80). У проигравших гол себе в актив записал Сергей Милинкович-Савич (11). Также автогол на счету полузащитника "Аталанты" Мартена Де Рона (5).

"Аталанта" одержала пятую победу подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб занимает четвертое место, набрав 53 очка. В активе команды 10 матчей без поражений подряд во всех турнирах. "Лацио" проиграл в чемпионате впервые с сентября 2019 года, клуб идет вторым в таблице с 62 очками. Команда не знала поражений на протяжении 21 матча в национальном первенстве (17 побед, четыре ничьи).

В другой встрече дня "Рома" победила дома "Сампдорию" со счетом 2:1. Победа стала для римлян третьей подряд, команда занимает пятое место, имея в активе 48 очков. "Сампдория" идет на 16-м место, набрав 26 очков.

В следующем туре "Аталанта" на выезде сыграет против "Удинезе" (28 июня). "Лацио" дома примет "Фиорентину" (27 июня). "Рома" в гостях встретится с "Миланом" (28 июня), а "Самподрия" на своем поле сыграет против "Болоньи" (28 июня).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.