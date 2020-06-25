"Аталанта" победила "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 25 мая. "Аталанта" на своем одержала волевую победу над "Лацио" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Робин Госенс (38-я минута), Руслан Малиновский (66) и Хосе Паломино (80). У проигравших гол себе в актив записал Сергей Милинкович-Савич (11). Также автогол на счету полузащитника "Аталанты" Мартена Де Рона (5).
"Аталанта" одержала пятую победу подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб занимает четвертое место, набрав 53 очка. В активе команды 10 матчей без поражений подряд во всех турнирах. "Лацио" проиграл в чемпионате впервые с сентября 2019 года, клуб идет вторым в таблице с 62 очками. Команда не знала поражений на протяжении 21 матча в национальном первенстве (17 побед, четыре ничьи).
В другой встрече дня "Рома" победила дома "Сампдорию" со счетом 2:1. Победа стала для римлян третьей подряд, команда занимает пятое место, имея в активе 48 очков. "Сампдория" идет на 16-м место, набрав 26 очков.
В следующем туре "Аталанта" на выезде сыграет против "Удинезе" (28 июня). "Лацио" дома примет "Фиорентину" (27 июня). "Рома" в гостях встретится с "Миланом" (28 июня), а "Самподрия" на своем поле сыграет против "Болоньи" (28 июня).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|27
|21
|3
|3
|52-24
|66
|2
|Лацио
|27
|19
|5
|3
|63-26
|62
|3
|Интер
|27
|17
|7
|3
|54-28
|58
|4
|Аталанта
|27
|16
|6
|5
|77-37
|54
|5
|Рома
|27
|14
|6
|7
|53-31
|48
|6
|Наполи
|27
|12
|6
|9
|43-36
|42
|7
|Парма
|27
|11
|6
|10
|37-33
|39
|8
|Милан
|27
|11
|6
|10
|32-35
|39
|9
|Верона
|27
|10
|8
|9
|31-29
|38
|10
|Кальяри
|27
|9
|8
|10
|43-42
|35
|11
|Болонья
|27
|9
|7
|11
|38-44
|34
|12
|Сассуоло
|27
|9
|6
|12
|45-46
|33
|13
|Фиорентина
|27
|7
|10
|10
|33-37
|31
|14
|Торино
|27
|9
|4
|14
|30-46
|31
|15
|Удинезе
|27
|7
|7
|13
|21-38
|28
|16
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|30-48
|26
|17
|Дженоа
|27
|6
|7
|14
|32-51
|25
|18
|Лечче
|27
|6
|7
|14
|35-60
|25
|19
|СПАЛ
|27
|5
|3
|19
|20-45
|18
|20
|Брешиа
|27
|4
|5
|18
|23-50
|17