Два баскетболиста "Сакраменто" и один игрок "Индианы" заразились коронавирусом

ТАСС, 25 июня. Тесты на коронавирус центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто" Алекса Леня, форварда команды Джабари Паркера и защитника "Индианы" Малькома Брогдона оказались положительными. Об этом игроки заявили в социальных сетях.

Лень рассказал о заражении на своей странице в Instagram. Паркер и Брогдон сообщили о положительных результатах тестов через пресс-службы команд. Все баскетболисты находятся на самоизоляции и надеются вернуться к моменту возобновления сезона.

Ранее журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом в одном из клубов Западной конференции. The Arizona Republic утверждает, что коронавирусом инфицированы два игрока "Финикса". Также ранее стало известно о заражении коронавирусом центрового "Денвера" Николы Йокича и защитника "Сакраменто" Бадди Хилда.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.