Волейболист Мороз после дисквалификации за кокаин может продолжить карьеру в Европе

ТАСС, 25 июня. Российский волейболист Павел Мороз может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Дмитрий Резванов.

"У Мороза существуют несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть Турция, Франции и Румынии", - сказал Резванов.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Срок отстранения отсчитывался с 12 ноября 2018 года. Дисквалификация 33-летнего спортсмена завершилась 11 мая.

Волейболист выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018). Мороз является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.