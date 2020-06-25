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Галактионов: возобновление РПЛ для молодежной сборной сравнимо с глотком свежего воздуха

По словам тренера, чемпионат России по футболу подает пример другим видам спорта возвращаться к активной деятельности
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возобновление Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) для молодежной сборной России можно сравнить с глотком свежего воздуха. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Михаил Галактионов.

Сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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"Конечно, мы очень рады, что футбол вернулся, учитывая все сопутствующие обстоятельства. Нам, тренерам сборных команд, это особенно важно, так как на осень намечены матчи отборочного турнира, - сказал Галактионов. - Кандидатам в сборную нужна игровая практика, поэтому возобновление российского чемпионата - это как глоток свежего воздуха. Турнир перезапустили, что не может не радовать и нас, и болельщиков, которые очень соскучились по футболу".

По словам Галактионова, чемпионат России по футболу подает пример другим видам спорта возвращаться к активной деятельности. "Здесь хотелось бы обратить внимание футболистов и клубов на то, чтобы быть более бдительными и осторожными, так как есть, к сожалению, примеры несоблюдения мер безопасности и требований Роспотребнадзора, что может привести к неприятным последствиям. Главное сейчас - это эмоции болельщиков, которые очень рады тому, что большой спорт вернулся. Уверен, клубы и футболисты справятся с рестартовым волнением и дальше сложностей, с которыми сейчас столкнулся наш футбол, будет меньше", - отметил он.

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