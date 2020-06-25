Слуцкая готова вернуться к комментированию фигурного катания на телевидении

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая готова вновь комментировать соревнования на телевидении, если получит интересное рабочее предложение. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

После завершения спортивной карьеры Слуцкая на протяжении пяти лет вела новости спорта, а также выступала в роли ведущей шоу-программ о фигурном катании на Первом канале.

"Если такое предложение будет, то я его рассмотрю. Я комментировала фигурное катание не один, и не два раза, и Олимпийские игры комментировала. Работа на телевидении для меня является ключевой, считаю ее своей второй профессией после спорта, ведь в кадре я уже более 15 лет. Комментатором, конечно, работать могу, вопрос только в том, какое будет предложение, с кем комментировать", - отметила Слуцкая.

"Это тоже большая разница, когда с тобой в эфире коллега, который понимает, поддержит и подхватит, а не человек, который будет только угукать тебе в ответ. Для предложений я открыта, но некоторые из них отметаю, потому что они неинтересны", - добавила собеседница агентства.